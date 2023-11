A hatékonyságot célzó intézkedések egyike az ügyfélterek, munkahelyek összevonása is, a rendelkezésre álló kapacitások koncentrálása érdekében. A Szeged 1-es postán október 16-tól kezdődött el az ügyfélterek átszervezése. Az újonnan megnyitott ügyféltérben ügyfeleink minden postai ügyet – levélfeladást, csekkfelvételt, értesített küldemények átvételét – egy helyen el tudnak intézni, ami az ügyfelek kényelmét is szolgálja, és a munkahelyek kihasználtságát is javítja