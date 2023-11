Egyre több a panasz Szegeden az 1-es számú postára, ahol korábban az volt a szokás, hogy hivatalos leveleket, a csomagokat, valamint a sikertelenül kézbesített küldeményeket a Vár utca felőli épületrészben lehetett átvenni külön-külön ablakoknál. Azonban több olvasónk is jelezte, majd mi magunk is tapasztaltuk, hogy ez megváltozott, a levélnek minősülő küldeményeket a Széchenyi téri épületrészben kell átvenni, míg a csomagok átvétele és feladása maradt a Vár utca felőli részen, viszont csupán egyetlen ablak van nyitva, ahol átvehetjük vagy átadhatjuk dobozainkat. Ha már majdnem az ajtóig ér a sor és néhányan elkezdnek hangosabban panaszkodni, akkor megnyílik még egy ablak.

De a levél átvételnél és feladásánál sem jobb a helyzet, ott panaszosaink elmondása szerint két, időnként három ablak van nyitva, a sor pedig sokszor az utcáig ér. Szerintük ezt okozza az is, hogy hosszabb ideje nincs nyitva a postahivatalon belül a bolt, ahol képeslapok, borítékok és hasonlók kaphatók. Ezt most csak ott lehet kérni, ahol a feladás történik.

Emellett a hosszú ideig tartó várakozás oka az is, hogy az olyan levelek esetében, amelyek átvétele aláírással jár, sokszor nem csengetnek be a kézbesítők, csak bedobják az értesítőt a postaládába. Az egyik panaszosunk azt mondta, a csomagokkal is így van ez. Tudta, hogy aznap csomagja érkezik, ezért egész nap nem mozdult ki a házból, viszont se csengetés, se telefonhívás nem történt, késő délután viszont egy értesítőt talált a postaládájában arról, hogy megkísérelték a csomagját kikézbesíteni, de sikertelenül jártak.