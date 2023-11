1825. november 3-án ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyéves jövedelmét egy Magyar Tudós Társaság megalakítására. Ez az esemény a későbbi Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a tudományos célú összefogás ünnepnapja lett, amelyről az Akadémia 1997 óta a Magyar Tudomány Ünnepével emlékezik meg.

Az egyhónapos rendezvény nyitóünnepségének minden második évben az MTA valamelyik területi bizottsága ad helyet. Idén a Szegedi Tudományegyetem volt a házigazda, pénteken a Rektori Hivatalban tartották az országos megnyitót. A Magyar Tudomány Ünnepe a kor legtöbb kérdést felvető problémáira ad tudományosan megalapozott, közérthető válaszokat. Ezt a szándékot jelzi az idei mottó is: Tudomány: válaszok a globális kihívásokra.

A rendezvénysorozat célja nem az, hogy szakértőket neveljen ki. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a sokszor tetszetősnek tűnő információkkal kapcsolatos kétely, a kritikai gondolkodás igénye az emberek többségének gondolkodásmódjában elültethető megfelelő módon. Ehhez az kell, hogy a tudomány művelői közérthetően mondják el eredményeiket, hogy mindenki megérthesse

– foglalta össze a rendezvénysorozat célját Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese.

Rovó László, az SZTE rektora kiemelte, az egyetem mind a 12 karán folytatnak kutatási tevékenységet annak a meggyőződésnek a jegyében, hogy az egyetem nem lehet megközelíthetetlen elefántcsonttorony.

Bővítjük kapcsolatrendeszünket mind az akadémiai vonalon, mind az ipari szegmensben itthon és határainkon túl is. Ez teszi lehetővé, hogy kutatásaink, tudományos eredményeink a lehető legrövidebb úton eljussanak a társadalom széles rétegéhez

– hangsúlyozta.

Freund Tamás, az MTA elnöke szintén az áltudományos magyarázatok veszélyeit hangsúlyozta beszédében.

A tudomány művelőinek alapvető feladata, hogy újra és újra nekiveselkedjenek, minden lehetséges fórumon beszéljenek nem csak saját eredményeikről, hanem a tudomány működéséről és módszereiről is. A tudomány működésének megértése és megértetése közös érdekünk

– mondta.

A mesterséges intelligencia mellett téma lesz az ukrajnai háború és a fenntarthatóság dimenziói, de terítékre kerülnek környezetvédelmi témák is. A szegedi programok között az egészségügyet, a lézerkutatást, a migrációt, valamint a jövő biológiáját és mezőgazdaságát érintő előadásokat is kínálnak. Továbbá több könyvbemutatót is hirdettek, többek között Karikó Katalin Áttörések című önéletrajzi kötete kapcsán.