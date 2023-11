Újabb korlátozás a madárinfluenza miatt: a november 19-i vasárnapi mórahalmi vásárban tilos szárnyast árulni – figyelmeztetett a mórahalmi önkormányzat a honlapján.

Hétfői cikkünkben még arról számoltunk be, hogy nálunk még nem mutatták ki, de az őszi időjárás kifejezetten kedvez a vírus terjedésének. Mint arról kedden beszámoltunk, a héten Csongrád-Csanád vármegyében is megjelent a madárinfluenza. Csütörtökön már azt írtuk meg, hogy a betegség miatt tömegével hullanak el a vármegyénkben pihenő darvak is. A Szegedi Vadaspark már korábban, még a vírus vármegyei megjelenése előtt közzétette, hogy átmenetileg nem fogad madarakat a természetvédelmi mentőközpontban.

Pénteken pedig a Kiskunsági Nemzeti Park tett közzé egy figyelmeztetést azok számára, akik a mára meghirdetett XII. Fehértavi Darvadozás rendezvénysorozaton vesznek részt. A park az alábbiak betartását kérte: a résztvevők a kihelyezett fertőtlenítési pontokon minden külső helyszínen szervezett programra történő be- és kilépéskor végezzék el a lábbelik fertőtlenítését. Aki tetemet vagy legyengült darut talál, ne fogja meg! A helyszín pontos megjelölésével jelezzék a helyszínen a kollégáknak, és ők gondoskodnak a madárról.

A madárinfluenza-járvány folyamatosan frissülő hírei, valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján érhetőek el.