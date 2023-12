A középiskolák teljesítményét sokféle rangsor alapján mérik. Ezek készítői legtöbbször a kompetenciaméréseket és az érettségi eredményeket szokták alapul venni. A HVG úgy számol, hogy az emelt szintű érettségiért 50 plusz pontot ad. Ezzel akár 100 pont fölé is mehet egy-egy érettségiző eredménye, ugyanakkor a kiváló középszintű eredmények elértéktelenednek. Ráadásul a rangsorban nem szerepel az összes emelt vizsga 50 többletpontja, hanem csak a magyar, matematika, történelem és idegen nyelvi emelt szintű vizsgáké. Vagyis azok az iskolák – amik közé a Radnóti is tartozik –, amelyek például biológiából, kémiából, földrajzból, fizikából szépen teljesítenek, vagyis az orvosokat, mérnököket vagy a fenntartható környezet szakembereit nevelik, és az emelt szintű vizsgákat egyre inkább ezeknél a tárgyaknál teljesítik, azok az összesített rangsorban be kell érjék egy szerényebb helyezéssel