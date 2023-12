Vannak szakmák, melyekben az ünnep is munkanap – ilyen például a mentőké. Ők karácsonykor is dolgoznak, hiszen segítségre sajnos ilyenkor is szükség van. Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatára ezúttal arról beszél, mik a leggyakoribb veszélyforrások az ünnepek alatt, illetve hogyha ezek bekövetkeznek, mit tehetünk, hogy ne legyen a baj még nagyobb. De podcast-ünkben arról is szó esett, hogyan telik a szenteste a mentőállomáson, illetve arról is, vannak-e, akik ezen a napon is gondolnak rájuk.