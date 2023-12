Az Ágota Közösség kedden rendezte meg hagyományos, országos karácsonyi ünnepségét gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekei és fiataljai számára. A Szent Gellért Fórumban 13 vármegyéből mintegy 1000 nevelőszülőnél vagy lakásotthonban élő gyermek gyűlt össze az elegánsan megterített asztaloknál. A rendezvényen mellettük számos kiemelt vendéget – államtitkárokat, kormánybiztost, oktatási intézmények vezetőit, polgármestereket – is köszönthettek.

Az első beszédet Salgó László Péter, Csongrád-Csanád vármegye főispánja mondta, aki úgy fogalmazott, a kormányhivatal elmúlt egy hónapját a jótékonyság, a szeretet és a közösség szavak jellemezték. A hivatal dolgozói ugyanis erre az estére 175 gyermek ajándékára adták össze a pénzt. A főispán megköszönte kollégái összefogását.

Kiss-Rigó László megyéspüspök emlékeztetett: az ünnepi készülődés napjaiban két komoly háború is dúl a világban.

Szolidárisan gondoljunk a szenvedőkre és engedjük be a szívünkbe azt a szeretetet és békét, amit Jézus tudott adni

– mondta.

A rendezvényen jelen volt Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke is, aki azt mondta a fiataloknak, az itt összegyűltek számára öröm, ha látják, hogy ők boldogok. Ajándékot is hozott: Ágotafalvára 5 fedett kiülőt rendeltek meg, hogy a következő nyári táborban már ezeken is lehessen pihenni.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára minden évben jelen van ezen a rendezvényen. Köszöntőjében elmondta, amikor az Ágota Alapítvány létrejött, még nem volt egyértelmű, hogy ennyien mellé állnak majd, hiszen a feladatot, amit felvállalt, az állam dolgaként tekintették.