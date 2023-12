A pusztamérgesiek a közös gyertyagyújtást rendre az óvodások, iskolások által készített kézműves termékekből álló kirakodóvásárral kötik össze a településen. Ilyenkor aki tudta, otthonról hozott süteménnyel kínálta meg az egybegyűlteket, és forralt bor illata lengte be a teret.

Falukarácsonnyal ünnepeltek

Most a gyertyagyújtás után a Falukarácsonyra hívták a helyieket a művelődési házba, ahol a falu közös karácsonyfáját áldotta meg Negyela Zoltán plébános, majd a karácsonyi ünnepséget követően a 2023-ban született babákat köszöntötte a nagyjából 1200 fős település képviselő-testülete. Az is hagyomány, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjakat ilyenkor adja át Papp Sándor polgármester a pályázat nyerteseinek.

A nagy múltú konyhakertverseny eredményhirdetése sem maradt el. Tíz éve minden tavasszal a takaros falut irányító önkormányzat konyhakertversenyt hirdet meg. Ilyenkor a legszebb zártkerteket, gyümölcsösöket, balkonokat díjazzák és minden nevezőt ajándékkal jutalmaznak.

Megújult az iskola

Papp Sándor elmondta, a 2022-es év igen nehéz költségvetési évet jelentett Pusztamérges életében, ezért 2023-ban az volt a cél, hogy az önkormányzat a működőképességét fenntartsa, feladatait maradéktalanul ellássa. Még 2022-ben bruttó 110 millió forint forrást nyertek az általános iskola energetikai korszerűsítésére. Így idén az iskola jelentősen megújult: az épület külső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat hőszigetelése, újrafestése, a napelemes rendszer kiépítése mellett az akadálymentesítés, valamint az iskolaudvar egy részének térkövezése fért bele a keretbe.

Köszönet a pusztamérgesieknek

A település első embere örül, hogy 2023-ban a szerencse mellé a tudatosság és a jól ütemezett munka is társult, amelyekhez a lakosság kitartása, segítsége, megértése is kellett – mindezért Papp Sándor köszönetét fejezi ki ezúton is minden pusztamérgesi lakos felé. Így a hagyományos, de előre be nem tervezett közösségi programokat is megszervezhették: színvonalas nőnapi köszöntővel, falunappal, idősek találkozójával örvendeztették meg a falut. 2024-ben a Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha további korszerűsítése a cél, erre a pályázati forrás már megérkezett.