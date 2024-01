A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezelésébe összesen 677 ingatlan tartozik, ebből bérlakás 454, a többi más hasznosítású. A zrt-nek tavaly az év első kilenc hónapjában a lakások bérbeadásából 144,4 millió, a nem lakóingatlanok bérbeadásából 65,5 millió, a sportlétesítmények üzemeltetéséből 32 millió, a kereskedelmi szálláshelyek értékesítéséből 11,2 millió forint bevétele származott. Az érintett időszakban 17 üres ingatlant adtak bérbe. A lakások karbantartására 9 hónap alatt 10,5 millió forintot fordítottak. Folyamatosan ellenőrzik a gázkonvektorokat és az egyéb műszaki berendezéseket. Szükség estén cseréltek villanybojlereket, gáztűzhelyeket, nyílászárókat, hideg- és melegburkolatot – erről a tavalyi utolsó rendes közgyűlésen esett szó, a cég 2024-es üzleti terve kapcsán. Végeztek duguláselhárításokat, rágcsálóirtásokat. Mint arról lapunk beszámolt, a patkányok különösen a Szabadság téren okoztak nagy problémákat.

A HVSZ Zrt. anyagából kiderült, a vízvezetékekkel is egyre nagyobb a probléma. Az alapvezetékek öregek, nagy részük még vasból készült. Az egyik Szabadság téri lépcsőházban tavaly teljes szennyvízvezeték-cserét végeztek, erre az időre a lakókat kiköltöztették. Az alapvezetékek mellett rengeteg csapot is ki kell cserélniük, amikre az elhasználódás mellett a takarítás teljes hiánya miatt volt szükség. Több önkormányzati tulajdonú társasházban az elektromos vezetékek is elavultak. Rekonstrukciót a bérlők is végeztethetnek, a költségét leszámítják a lakbérből.

Nem mindenki fizeti rendesen a lakbért. Tavaly 9 hónap alatt több fizetési felszólítást küldtek ki, mint az azt megelőző teljes évben, 67 esetben végrehajtási szakba került az ügy. Tavaly szeptemberig 3,2 millió forint tőketartozást hajtott be a cég.

2023-ban az ingatlanrészleg kintlévőségi egyenlege 77 millió forint volt, ebből a lakossági tartozás meghaladta a 69 millió forintot.

2024-ben a szociális alapú bérlakásoknál, az önkormányzat rendelete szerint 4 százalékos, a többi ingatlan esetében pedig az infláció mértékével emelik a bérleti díjat.