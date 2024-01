Kitért arra is, hogy az idei költségvetés főösszege 90 milliárd forint körüli lesz. Ekkor említette meg, hogy szerinte a szegediek jobban élnek, mint az ország sok más helyén. A polgármester elmondta azt is, arra készül, hogy Magyarország megkapja az uniótól a zárolt pénzeket, amelyből jócskán jut majd Szegednek is.

Szó esett arról is, hogy Szeged lakosságszáma csökkent, és természetesen erről is a kormány tehet. Hogy ez változzon, 50 ezer forint egyszeri támogatást kap minden szegedi gyermeket szülő kismama.

Ezután ért el a polgármester a BYD gyárhoz. Erről azt mondta, hogy a cég nem akart „direkt” Szegedre jönni, összesen öt várossal tárgyaltak. Arra, hogy Szegedet választották, az kizárólag a kínai cég döntése volt, egyebek mellett az autópályák, és az egyetem miatt. Ezután elárulta, hogy tavaly többször is tárgyaltak a kínaiakkal. És megerősítette, hogy akkumulátort nem gyártanak majd.