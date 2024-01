Csúszik a fecskelakásprogram Hódmezővásárhelyen. Novemberben, a koncepció elfogadásakor még úgy volt, hogy januártól pályázhatnak a családok és februárban a nyertesek már be is költözhetnek. Ehhez képest kiderült, hogy a lakások kijelölése még most van folyamatban.

Tavaly, az utolsó negyedévben döntött a közgyűlés fecskelakások alapításáról. A koncepciót novemberben fogadták el, majd decemberben külön fejezetként került a lakásügyi rendeletbe. A múlt csütörtöki rendkívüli közgyűlésen azonban már módosították is a rendeletet, mert például az kimaradt, hogy a pályázatok kiírásánál az együtt költözők számát is figyelembe vegyék. Egy-két ellentmondást is fel kellett oldaniuk a lakásrendelet többi fejezetével.

A januári rendkívüli közgyűlésen elhangzott, a lakások kijelölése és felújítása folyamatban van és várhatóan bő egy hónap múlva tekinthetik meg a fecskelakásprogram iránt érdeklődők az ingatlanokat, és ezután kezdik majd a pályáztatást. Első körben nyolc fecskelakást jelölnek ki, amire 35 év alatti fiatalok pályázhatnak.

Vagyis most már teljesen biztos, hogy nem tudják tartani a koncepció elfogadásakor beharangozott határidőket. Akkor azt mondták, januárban írják ki a pályázatokat, február 1-jétől pedig beköltözhetnek a nyertesek.

Márki-Zay Péter polgármester felhívta a figyelmet, nem szociális, hanem piaci alapú bérlakásokról van szó, amik bérleti díja, alapterülettől függően, havi 65-70 ezer forint. Ezt nem a város kasszájába fizetik be a leendő lakók, hanem 5 éven keresztül a saját lakás-előtakarékossági számlájukra. Ez remélhetőleg elég lesz ahhoz, hogy az állami támogatásokkal együtt saját lakást tudjanak majd vásárolni.

Korábban elhangzott, a programban való részvételt az életkor mellett több feltételhez is kötik, például hogy a jelentkezők Vásárhelyen éljenek, vagy több éve ott tartózkodjanak, illetve a családi állapot és a munkaviszony is pontokat ér majd.

A pályázatok lebonyolításában és elbírálásában a Lakásügyi Tanácsadó Testület vesz részt, a fecskelakások üzemeltetése pedig a HVSZ Zrt. feladata.