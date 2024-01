Az elmúlt évben több mint 2,3 millió utazás volt a tramtrain járatain – közölte a MÁV Zrt. Elmondható tehát, hogy a vasútvillamos töretlen népszerűségnek örvend. Az üzemeltető szavaival élve: a kényelmes és korszerű járműtípus új fejezetet nyitott a dél-alföldi térség közösségi közlekedésében. Ezt utasként is tapasztalhatjuk, a reggeli és délutáni csúcsidőben állóhelyet is nehezen találhatunk a járatokon, annak ellenére, hogy most már 20 percenként közlekedik a tramtrain. A legtöbben továbbra is munkanapokon, iskolába és munkába járásra használják, de emelkedik a járatokat hétvégén igénybe vevők száma is.

Az elmúlt esztendőben összesen 1,7 millió kilométert tettek meg a szerelvények. Azt is közölte a MÁV, hogy tavaly 467 ezer menetjegyet váltottak a járatokra és közel 13 ezer bérletet vásároltak májusig az utasok.

Pozitívum, hogy a vasútvillamoson országbérlettel és Csongrád-Csanád vármegyei bérlettel is lehet utazni, jelentősen spórolva ezzel a korábbi utazási költségeken. Ez a vásárlásokon is meglátszik: utóbbiból a MÁV-Volán-csoport 120.981 darabot értékesített, ebből 52.688 kedvezményes árú volt.

Ahogy korábban megírtuk, január 1-től emelkedett a tramtrain járatok díjszabása, ezt most hivatalosan is megerősítette a MÁV.