A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány pályázatot nyújt be a TAO keretre. Többek között egy 400 férőhelyes fedett lelátót is építenének.

A vásárhelyi közgyűlés támogatja a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2024/2025 évi TAO sportfejlesztési programjának benyújtását a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. A stadion a város tulajdona.

A TAO pályázathoz 21 millió forintos önerőre lenne szükség, de az önerő finanszírozható a pályázatból, így az önkormányzatnak nem jelentene pluszköltséget.

Ha nyer a pályázat, akkor felújítanák a futófolyosó homlokzatát, a nyílászárókat újra cserélnék. Ugyancsak a futófolyosóra nagy teljesítményű hűtő-fűtő klímát szerelnének be és ugyanitt a wifit is kiépítenék. Cserélni kell két füves pálya elektronikus öntözőberendezését, a nagy műfüves pálya mellett lévő lelátót pedig fedéssel szeretnék ellátni.

Az alapítvány azt tervezi, hogy sikeres pályázat esetén 60 férőhelyes, fedett kerékpártárolót is épít. A füves edzőpálya mellé pedig két 26 férőhelyes fedett lelátót építenének. Ez összességében bruttó 70 millió forint forrást igényel. Egy másik pályázaton, bruttó 250 millió forintból, 400 férőhelyes fedett lelátót, műfüves pályát is építenének. A meglévő pályák világítását korszerűsítenék és elektronikus belépőrendszert is kialakítanának. Horváth Zoltán képviselő a hétfői rendkívüli közgyűlésen azt mondta, kevés esélyt lát a nagyobb volumenű pályázat eredményességére, de meg kell próbálni.