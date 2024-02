A Háború öt alapelve címmel írt egy könyvet Ruszin-Szendi Romulusz. A kötetet a napokban mutatták be Szegeden, a Café Radnótiban. A Magyar Honvédség volt parancsnoka lapunknak elmondta, hogy a könyvet a missziós tapasztalatai alapján írta.

Voltam parancsnok Irakban és Afganisztánban is, és azzal szembesültem, hogy a katonák végzik a dolgukat rendesen, értik a feladatot, a háborúk végkimenetele pedig ennek ellenére mégsem az, amit várnánk. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon mi, katonák vagyunk-e ezért a felelősek

– magyarázta a volt parancsnok.

Fotó: DM

Újra kell gondolni

Ekkor lekezdte visszafejteni a folyamatokat, és arra jutott, hogy újra kell gondolni az alapelveket, mert egyértelmű volt, hogy ha csak a megszokottakat használják akár egyben is, az nem vezet feltétlenül sikerhez.

Ruszin-Szendi Romulusz beszélt arról az időszakról is, amikor a katonák védték a magyar határ déli szakaszát.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2015-ben, amikor ez az óriási migráció áradat megtámadta Magyarországot, akkor az ország számíthatott a magyar katonákra. Rekordidő alatt zártuk le a fizikailag a határt, és utána évekig támogattuk a rendőr kollégákat. Szerintem ötösre vizsgázott a Magyar Honvédség ebben a feladatban

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz.

Már nincsenek a határon

Azt is elmondta, hogy az egy természetes folyamat része volt, hogy a katonák levonultak a határról, és már csak a rendőrök, illetve a határvadászok feladata a határ őrizete. Azonban azt is hozzátette, hogy ha újra elfajul a migrációs helyzet, akkor a katonákra ismét lehet majd számítani.

Kiemelte, hogy a Hódmezővásárhelyen és a Szentesen állomásozó csapatok két nagyon fontos helyőrségben szolgálnak. Úgy fogalmazott, a szentesi műszaki alakulat „unikális” Magyarországon, a műszaki képessége a honvédségnek javarészt ott összpontosul.

Bizonyítottak a vármegyeiek

Ők már bizonyítottak számtalanszor, nem csak a határvédelemben, hanem például árvízi helyzetben is. Vagyis a Csongrád-Csanád vármegyében állomásozó katonákra bátran számíthat nem csak a honvédség, hanem az egész ország is

– fogalmazott a volt parancsnok.

Szó eset a koszovói katonai jelenlétről is. A tábornok szerint nem kérdés, hogy ott jelen kell lenniük a magyar katonáknak, mert jelenleg is nagy a feszültség abban a régióban.

Fotó: DM

Magyarországnak a Nyugat-Balkán kiemelkedően fontos, hiszen itt van a szomszédunkban. És ha a szomszédunkban béke van, akkor nálunk is megmaradhat a béke. Ráadásul a nemzetközi csapatok most magyar irányítás alatt állnak, és ez megintcsak bizonyítja a magyar honvédek felkészültségét

– erősítette meg korábbi kijelentését.

Ruszin-Szendi Romulusz üzent a fiataloknak is. Azt mondta, ha újra kezdhetné, akkor is katona lenne. Katonai kollégiumba is járt, és szerinte ez az a hivatás, ahol mindenki megtalálhatja a saját helyét.