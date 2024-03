Csodálatos gyógyulás és új életlehetőség adódik szervátültetéskor

– hangzott el a Csongrád Megyei Szervátültetettek Sport és Érdekvédelmi Egyesületének (CSMSZE) azon a rendezvényén, amelyen a donorokra, azaz azokra az emberekre emlékeztek, akiknek a szervei által a transzplantáltak életben maradhatnak, sőt teljes életet élhetnek.

A donorok, illetve családjaik egy nagyon szép küldetést teljesítenek be, hiszen nekik köszönhetően egy, vagy akár több embertársukon is segíteni tudnak. Tavaly az Országos Vérellátó Szolgálat 186 donorjelentést fogadott 44 kórházból, ami által 131 beültetésre került sor, az Eurotransplant nevű nemzetközi szervezet révén pedig további 85-re. A legtöbben vesét kaptak, de transzplantáltak májat, szívet, tüdőt és hasnyálmirigyet is.

A rendezvényen az egyesület két tagja, Polonkai Lászlóné és Szenti-Tóth Erika, valamint az elnök, Szűcs Mátyásné szervátültetettek hálatelt, lélekemelő szavait is megidézte Mocsonkay Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.