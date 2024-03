Kezdhetünk-e új életet egy jó szakmával? Tévhitek sokasága övezte sokáig a szakképzést. Az 1900-as évek vége felé mintha elfeledtük volna, hogy milyen fontosak a szakmák. Mára megfordulni látszik a trend, köszönhetően számos változásnak. Nem csak a fiatalok számára lehet remek lehetőség egy szakma megszerzése. A szegedre költöző nagyvállalatok is számos lehetőséget kínálnak majd, amelyekhez felnőttként is csatlakozhatunk. A Hír Fm munkatársa Erdélyi Margittal, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetett a szakmai piacképességről és az újrakezdésről is.