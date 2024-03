Mint láttuk, az új épületrész földszintjén először az öltözőket lehet felkeresni – innen jut a vendég a medencetérbe. Itt egyrészt élmény- és wellnessmedencék vannak, másrészt ide érkeznek a csúszdák a toronyból. Ezek egyike páros csúszda. Utóbbiakon versenyezni is lehet: az érkező medencénél digitális kijelző mutatja, ki mennyi idő alatt és mekkora sebességgel száguldott. A csúszdák 13 méter magasból indulnak és 75 méteres a hosszúságuk.

Atlantiszi szobrok fényekkel és hangokkal

Az emeleti galériában az úgynevezett atlantiszi élményvilág található. Ez egy lifttel is megközelíthető, fal melletti padokkal ellátott, tíz kupolás pihenőhely, amelyet a Makovecz Imre rajzai, vázlatai alapján készült, az atlantiszi világ állatait, növényeit, ábrázoló szobrok ékesítik – összesen 28 darab. Ezeket Vanyúr István szobrászművész készítette, anyaguk üvegszál, kőpor és gyanta keveréke. Az élményt változtatható hang- és fényeffektusok fokozzák. Az épület kupolát formázó tetőszerkezetéről pedig elhangzott: azért volt nehéz kivitelezni, mert egyetlen egyenes vonal sincs benne. A megépítéséhez szükséges kétezer köbméternyi lucfenyőt Szlovákiából hozták.

Kint bárral rendelkező termálmedence is van

A Hagymatikum új épületrésze szemmel láthatóan minden vendéget lenyűgözött. A látogatás során az is kiderült, ehhez napozóterasz is tartozik; az úgyszintén, hogy a külső, füves-térkőjárdás területet is megújították. Épült továbbá egy részben fedett termálmedence. Ez utóbbihoz bár is tartozik, ami alighanem még hangulatosabbá fogja tenni a lubickolást.