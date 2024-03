Nem pályázatot írtak rá ki, hanem az egyik legismertebb hazai állásportálon hirdette meg a makói önkormányzat a Hagymatikum divízióvezetői posztját. Ez Lajtosné Papp Noémi családi okok miatt, tavaly ősszel történt távozása miatt üresedett meg.

Mint megírtuk, tisztségébe korábbi marketingcsoport-vezetői megbízatását követően még 2020 júniusában került – azután, hogy az önkormányzat közös holdingba szervezte a város cégeit, beleértve a fürdőt is Ez azt jelentette, hogy ezen társaságok esetében a gazdálkodást és a munkaügyet központosították, a divízióvezetők pedig a napi üzemeltetésért, a gépészeti és PR-feladatokért, valamint a marketingért felelnek.

Archív fotó: Szabó Imre

Hasonló lesz a feladata az új vezetőnek is. A meghirdetett állás iránt óriási volt az érdeklődés, hiszen információink szerint több mint 40-en adták be rá jelentkezésüket a megszabott határidőig. Hogy mikorra választják ki közülük az új vezetőt, arra nem kaptunk választ a városházáról. Érdeklődésünkre mindössze annyit írtak, hogy a kiválasztás folyamata jelenleg is zajlik, a képviselő-testület a megfelelő jelöltet fogja megválasztani, minden szempontot figyelembe véve.

Mindeközben a város a Hagymatikum 10 milliárdos új részlegének átadására készül. Erre vasárnap reggel 9-órára, az új, Teleki utcai bejáratnál várják az érdeklődőket. Természetesen beszédekkel és sztárvendégek fellépésével színesítik az átadót.

A Hagymatikumot Lajtosné távozása óta – mint ugyancsak beszámoltunk róla – helyettesként Gergely Gábor idegenforgalmi szakember irányítja, aki egyébként évekkel ezelőtt már volt fürdővezető Makón. Elképzelhető, hogy ismét lesz, a tisztségre ugyanis – mint tőle megtudtuk – ő az egyik jelentkező.