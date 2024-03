Szentes. A Gólyás Ház melletti új parkolóba a Petőfi Sándor utca felől is be lehet már hajtani, illetve onnan ugyanebbe az irányba ki is lehet jutni. Az utca továbbra is egyirányú, így a parkolóból a Petőfi Sándor utca felé csak jobbra lehet kifordulni – tájékoztatta a lakosokat Szabó Zoltán Ferenc polgármester a közösségi oldalán.