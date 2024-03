– A belsőégésű motorok, valamint az elektromos járművek piacán jelentős változásokat tapasztalhattunk az elmúlt években és napjainkban egyaránt – emlékeztet a lapunkhoz eljuttatott közleményben a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Mint írták, átalakulnak a szabályozási keretek, a vásárlói szokások és ennek következtében az autógyártók tervei, mindez pedig általános keresletcsökkenést okoz a piacon, így természetesen a cég makói gyárában is. A társaság belsőégésű és elektromos járművek számára egyaránt gyárt alkatrészeket.

A vállalat szerint ezen trendek a jövőben nem változnak, így olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek biztosítják a fenntartható üzleti működést és optimalizálják a költségstruktúrát. Egyéb lépések mellett a vezetőségnek a változó ügyféligényekhez kell igazítani a dolgozói létszámot. Ezt a korábban helyi munkaerőhiány miatt felvett, de hamarosan lejáró szerződésű harmadik országbeli munkavállalók elengedésével tervezik elérni – hangsúlyozták.

Azt is jelezték azonban, hogy a külföldiek elbocsátásával érintett feladatkörökre továbbra is szükség van. A vállalat ezért a munkafolyamatok belső átszervezésével, továbbá saját állományú, helyi kollégák átképzésével tervezi pótolni az év végéig távozó mintegy 90 főt. Ezzel a lépéssel a gyár a helyi, saját munkatársainak teszi lehetővé a felszabaduló kölcsönzött pozíciók betöltését. Az ígéret szerint az átszervezés kezelésébe a vezetőség bevonja a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot is.

Mindez azért jelent új fejleményt, mert mint annak idején beszámoltunk róla, a makói üzem az elmúlt időszakban jelentős létszámleépítésekkel került a figyelem középpontjába – olyannyira, hogy az elküldött makói dolgozóknak a város önkormányzata anyagi segítséget is biztosított. Az érintettek panaszai szerint előfordult, hogy külföldi vendégmunkásokkal helyettesítették azokat, akiktől a cég megvált.