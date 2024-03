Orbán Balázs a Huszárvágás - A konnektivitás magyar stratégiája című könyvének bemutatóján azt mondta, gazdaságilag Magyarország az egyik legnyitottabb ország a világon, mivel a nyugat integrált része, de mégis tud a kelettel kommunikálni, és a kelet-nyugat irányú kereskedelem az országon megy keresztül.

Elmondta, a könyvében központi szerepet betöltő konnektivitás stratégiájának lényege az, hogy egy ország minél több kapcsolattal rendelkezzen, és ha ezeknek a kapcsolatoknak a minősége minél magasabb, annál több a relatív előny, ami az ország számára ezeken keresztül a rendelkezésre áll.

Leszögezte: a konnektivitásra építő stratégia nem egyenlő az önfeladás stratégiájával. Hozzátette, Magyarország képes megvédeni magát és képes a nemzetközi politikában a kölcsönös előnyök kialkudására is.

A magyar konnektivitás stratégiáját tizenkét pontba szedte össze a szerző, és mint fogalmazott: ha ezeket megvalósítják, prioritáskét kezelik, akkor olyan nemzetstratégiát lehet véghezvinni, amivel Magyarország "előre ugrik a nemzetközi rangsorban." Példaként említette az infrastruktúra kiépítését, a vezető iparágak kijelölését és az oktatás színvonalának növelését.

Orbán Balázs könyvében írt a rezilienciáról is, ami ellenállóképességet jelent. Elmondta, ezt szuverenitásként is lehet értelmezni, de ugyanakkor a gazdasági nyitás is egyfajta ellenállóképességet ad. Véleménye szerint az a működőképes reziliencia-felfogás, amikor "több lábon állásra építenek." Hangsúlyozta, Magyarország számára a nyitás és a diverzifikálás is jelentheti az ellenállóképességet.