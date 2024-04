– Hogy el tudjunk indulni az Európa Parlamenti választáson, a múlt héten beadtuk a Mindenki Magyarországa Néppárt indulási regisztrációját a Nemzeti Választási Irodához. Ezt befogadták. Öt perccel később került volna sor a Mindenki Magyarországa Mozgalom bejegyzésére, amely az önkormányzati választáson lesz jelölőszervezet, de hasonlóságra hivatkozva elutasították a logó használatát. Óriási kellemetlenség és nagy büntetés ez számunkra. Ezt szombaton megfellebbeztük, de érdemben nem vizsgálta a Kúria és el is utasította. Arra hivatkoztak, hogy a logó hasonlósága megtévesztő – mondta a szerda esti videójában Márki-Zay Péter.

Azzal gyanúsította meg a Kúriát és a Nemzeti Választási Irodát, hogy szándékosan akarják ellehetetleníteni a Mindenki Magyarországa Mozgalmat. Márki-Zay Péter kilátásba helyezte, hogy a jelöltjeik egyes esetekben a logó miatt a Mindenki Magyarország Néppárt színeiben indulnak, vagy új logójuk lesz.

Márki-Zay Péter azt is bejelentette, hogy a Mindenki Magyarországa Néppártot a konzultációjuk hasonlósága miatt 15 millió forintos sérelemdíjra perelte be a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amit a pártelnök nevetségesnek nevezett.

– Azt kérték, a pártunk számláját fagyassza be a bíróság, hogy a 15 milliót be tudják hajtani – mondta Márki-Zay Péter, aki azon is felháborodott, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt is kérte, hogy az MMN 1,6 millió forintért a Magyar Nemzetben tegyen közzé helyreigazítást. Szerinte, mivel egy felmérés szerint a Mindenki Magyarországa Néppárt 1 mandátumra esélyes, a Fidesz a valódi ellenzéket akarja ellehetetleníteni. Azt is kijelentette, hogy a kormány maffiaként uralja az ügyészséget és az országot.