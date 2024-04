Veszteséges lett a Szegedi Vadaspark tavaly, ez derült ki az állatkert beszámolójából. A mínusz 41 millió 317 ezer forint lett. Az állatkert bevételének jó részét a látogatóktól szerzi. Belőlük tavaly 193 ezer 821-en voltak, a 200 ezer betervezett helyett. Ezt a csökkenést valamennyire kompenzálta, hogy március 15-én 15 százalékkal emelték a belépőjegyek árát. Szegeden most 5 ezer 300, Budapesten pedig kicsit olcsóbban, 5 ezer forintért nézheti meg egy felnőtt a zsiráfokat. Így a jegyekből 491 millió 710 ezer forint folyt be az intézmény kasszájába.

A táboroztatás, büfé- és ajándékbolt működtetés, bérbeadás, az idegenvezetés, és a zoo-csemege 130 millió 600 ezer forintot hozott.

A vadasparknak minden évben van két olyan napja, illetve időszaka, amikor az átlagosnál több látogatót fogadnak. Ez a húsvét és a május 1-i hosszú hétvége. Csakhogy mindkétszer pocsék idő volt. Ráadásul az is kiderült, hogy a nagy melegben sem szeretnek az emberek állatkertbe járni, mert a június végi és júliusi kánikula sem tett jót, kevesebben mentek el mint egyébként ilyenkor szoktak.

Tavaly a vadaspark az önkormányzattól működésre 24 millió forintot, a bér- és járulékkiadások finanszírozására pedig a központi költségvetéstől, vagyis az államtól több mint 36 milliót.

Sokan nem gondolnak bele, de az aszály is komoly gondot okoz a vadasparknak. Az ok pedig egyszerű: a takarmányárak is az egekben voltak tavaly.

És a végére egy érdekes adat: egyre több gyerek ünnepli a születésnapját az állatkertben. Őket ilyenkor különleges programokkal is várják. Nagy számra azért nem kell gondolni, tavaly összesen 26 szülinapi bulit szerveztek 7 és 14 év közötti gyerekeknek.