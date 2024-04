Pénteken reggel 9 órakor kellett volna elkezdődnie a szegedi közgyűlésnek, de akkor még nem látszott, hogy ez meg is történik. Ugyanis a mandátumától megfosztott Szabó Bálint elállta a bejáratot, nem engedte be a képviselőket. Később azonban olyan történt, ami a közgyűlésben eddig soha. Szabó Bálint képviselőként vehetett részt az ülésen. Martonosi Éva jegyző azt mondta, hogy a Pécsi Törvényszék hatályon kívül helyezte azt a korábbi, jogerős döntést, amivel megfosztották Szabó Bálintot a mandátumától, és erről pedig őt, a jegyzőt most tájékoztatták.