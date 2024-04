Kiskundorozsma jelenlegi önkormányzati képviselője is elkezdte a támogatói aláírások gyűjtését szombaton. Ruzsa Roland elmondta, hogy ha bizalmat kap a kiskundorozsmaiaktól, akkor a jövőben is a legjobb tudása szerint képviseli a helyieket a szegedi közgyűlésben. Kiemelte, hogy az összes kiskundorozsmai képviselője lesz továbbra is, és szeretné megőrizni azt a nyugalmat és békét, ami jelenleg a településrész jellemzője.