Több tudomány- és szakterületen is kiváló eredményt ért el a Szegedi Tudományegyetem a QS World University Rankings by Subject legfrissebb kiadásában. A világ egyik legelismertebb felsőoktatási tevékenységeket minősítő cége az idei felmérésében közel 5000 felsőoktatási intézményt vizsgált, ezek közül végül 1559 került be az 5 tágabb tudományterületi kategóriában és 55 szűkebb szakterületen készített rangsorokba.

A legjobb eredményt az SZTE a gyógyszerészet és gyógyszertudományok szakterületén szerezte: holtversenyben első helyen végzett Magyarországon, sőt a nemzetközi mezőnyben 50 hellyel előrébb lépett, így a 251-300. helyre került idén. A listában mindössze két magyar egyetem szerepel. Az élet- és orvostudományok tudományterületi kategóriában a tavalyi helyezését megőrizve 401-450. helyen végzett az SZTE, ezzel Magyarországon holtversenyes második helyet szerzett. Ebben a kategóriában a gyógyszerészet és gyógyszertudományok mellett más szakterületi listákban is jól szerepelt az egyetem. Az orvostudományi szakterületi rangsorban szintén megtartotta korábbi helyezését, a 301-350. helyen végzett. A biológiai tudományok szakterületen a 451-500. helyet őrizte meg. Mindkét helyezés második helyet jelent a magyar mezőnyben.

A Szegedi Tudományegyetem idén a művészetek és bölcsészettudományok tudományterületi kategóriában is felkerült a QS listájára, a 451-500. helyen, ami hazai viszonylatban második helynek számít. Erre a kiválósági listára is csupán két magyar intézmény került fel.

Az intézmény a természettudományok tudományterületi kategóriában is stabilan őrzi pozícióját, nemzetközi összehasonlításban a 451-500, a magyar egyetemek között a harmadik helyen. E kategórián belül a kémia szakterületi rangsorban – akárcsak tavaly – a 451-500. globális helyezéssel szerepel, a magyarok között másodikként.

A Szegedi Tudományegyetem – a mérnöki és műszaki tudományok kategóriájában – a számítástudományok és informatika szakterületi listán is őrzi pozícióját: 601-650. helyezéssel szerepel, ami harmadik helyet jelent a hazai mezőnyben.