Három közleményt is kiadott kedden a szegedi városháza. Az elsőben azt írták, hogy idén 60 millió forintot költenek a rászorulók tűzifa-támogatására. Az idei a tizenegyedik év, amikor igényelhető a szociális tűzifa. A kérelem benyújtási határideje személyesen vagy interneten július 8-a. Eddig tavaly kértek és kaptak tüzelőt a legtöbben tűzifát: 734-en 56 millió forint értékben.

Arról is beszámoltak, hogy a standszezonra megújul a Sárga. A területen felszerelnek nyolc napvitorlát, lesz harminc bérelhető napozóágy, felépül egy faház, kialakítanak egy vécét és lesz öltöző is. A Sárgára egy-egy nyári napon több százan is kilátogatnak napozni, pihenni.

A harmadik közleményben pedig arról írtak, hogy megújul az iskolák előtt a József Attila sugárúti kerékpárút. Emlékeztettek, hogy az elmúlt években elhasználódott a József Attila sugárúti kerékpárút Makkosházi körút és Gyevi utca közötti szakasza. Az önkormányzat saját erőből 16 millió forintot fordít a 390 méter hosszú kerékpárút rendbetételére. A környező fák és más növények gyökeinek megkímélése érdekben a régi burkolatot nem bontja fel a kivitelező, hanem az út teljes szélességében hét centiméteres zúzottkővel kiegyenlít a talaj felületét, és arra négy centiméteres aszfalt kopóréteget húz.