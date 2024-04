Az újszegedi útfelújítások miatt hatalmas dugók alakulnak ki, ami, késéseket és bosszúságot okoz valamennyi Újszegedről érkező autósnak, munkába sietőnek és diáknak. Joób Márton hozzátette, hogy támogatja az út- és a járdafelújításokat, de szerinte nem lehet cél a város megbénítása, csak azért, hogy a júniusi választásra minden elkészüljön.

A kimaradt négy év útfelújítását nem szerencsés egy tavaszba besűríteni

– fogalmazott.

Egyúttal azt kérdezte a polgármestertől, hogy miért kell minden felújítást az utolsó pillanatra hagyni, és hogy miért nem lehetett ezeket a munkákat ütemezni. Joób Márton arra is kíváncsi volt, hogy ha már egyidejűleg történik az összes beruházás, miért nem lehet a lezárt Deák Ferenc utca helyett a Kelemen László utcát használni a Híd utcáról balra fordulva, illetve miért nem lehet a forgalmi jelzőlámpákat átállítani azért, hogy több autó tudjon egyidejűleg áthaladni.

A képviselő megjegyezte levelében, hogy ezeket a kérdéseket reggelenként minden Újszegedről Szegedre tartó autós felteszi magában, és joggal érzik úgy, mintha büntetve lennének. Emlékeztetett arra is, hogy miután a Torontál tér is fizetőparkolós zónába került, kizárt, hogy az újszegediek onnan gyalog menjenek munkába, hiszen 4 óra után automatikusan lejár a parkolás, amelyről az SMS nem tájékoztatja autóst, így pedig büntetést is összeszed az, aki 4 órán túl parkolna.

Mint újszegedi önkormányzati képviselő, tisztelettel kérem önt, polgármester úr, hogy azonnali intézkedést foganatosítson a felmerülő problémák megoldására! A jelenlegi probléma is azt erősíti meg bennünk, hogy óriási szükség van a harmadik hídra, amit ön már 22 éve folyamatosan ígér a szegedieknek. Szeged város gazdasága elég erős ahhoz, hogy önállóan is belevágjunk egy új híd építésébe... Várja ezt a hidat minden szegedi és újszegedi... De hiába!

– zárta levelét Joób Márton.