Ami a vármegyeszékhelyet illeti parkolási szempontból, tavalytól olyan utcákban is díjat kell fizetni, ahol korábban nem. Ahogyan az várható volt, sok, korábban zsúfolt parkoló szinte teljesen kiürült – főleg Újszegeden volt látványos a változás. A közgyűlés tavaly fogadta el a baloldali városvezetés parkolási rendeletet módosító javaslatát. Úgy döntöttek, hogy néhány, a nagykörúton túli részen is fizetni kell, de az újszegedi liget környékén és a Torontál téren parkolóknak ugyancsak a zsebükbe kell nyúlniuk. Ráadásul a városban a legdrágább a parkolás az országban. A zöld zónában 650, a sárgában 360, a kékben 260, a lila zónában pedig 165 forintot kell fizetni óránként. Utóbbi az a zóna, ahol tavaly még nem kellett fizetni. Mivel a zónák is bővültek, be kellett szerezni 125 darab új parkolóautomatát 500 millió forintból.

125 darab új parkolóautomatát telepítettek Szegeden.

Fotó: Karnok Csaba