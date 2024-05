– Nagyon fiatalon házasodtam, 18 évesen. Minden rendben volt, csak valószínűleg ennyire fiatalon nem sikerült kellően megalapozni a kapcsolatunkat, tíz év után elváltunk. Innen született három gyermek: Bálint, aki majdnem 29 éves, Gerda és ikertestvére, Gabriella, akik 27 és fél évesek. Ők már családot alapítottak, van négy unokám. Újra házasodtam, onnan született Enikő, aki 18 lesz mindjárt, Boglárka, aki napokon belül 16. Sajnos ez is válással végződött, de jó a kapcsolatunk. Segítjük egymást, amiben lehet. Utána nem gondoltam, hogy valaha még egyszer nekifogok, de úgy hozta a sors, hogy a feleségemmel majdnem teljesen véletlenül háromszor találkoztunk Erdélyben, és a harmadiknál megpecsételődött a sorsunk. Ugye szívem? – nézett feleségére Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere.

Fotó: Török János

Ebből a kapcsolatból született meg három hete pénteken nyolcadik gyermeke, Luca Zsófia. Testvérei ketten vannak: Gyuris Anna Borbála nyáron lesz 5, Hunor Benedek pedig két és fél éves.

– Már 18 évesen is sok gyereket akartam, de a sok, akkor hármat jelentett, ami be is teljesedett – tette hozzá. A polgármester nem nagycsaládból származik, egy bátyja van. Ellenben a szülei mindketten négyen-négyen voltak testvérek. Már gyerekfejjel azt tapasztalta, hogy ahol több gyerek van, ott általában valahogy harmonikusabbak a családok.

– Vélhetően emiatt úgy gondoltam, hogy nekem is kell a sok gyerek. De még egyszer mondom, akkor ez hármat jelentett – mondta nevetve.

Egy fedél alatt nem éltek együtt mindannyian, mindössze öten, de a logisztika így sem volt egyszerű. A család rendszeresen együtt van, nem csak ünnepnapokon, hanem sokszor hétvégén is.

Gyuris Zsolt zsombói polgármester nyolcadik gyermekével, a háromhetes Luca Zsófiával sétál. Fotó: Török János

– Elég gyakran előfordul, hogy mindannyian együtt vagyunk. Van, mikor még tőlem függetlenül is találkoznak. Az egyik lányom Pomázon él, ott ment férjhez, a másik lányok meg osztálykirándulásról jött haza a hétvégén, késett a vonat, nem is jött haza Zsombóra, hanem elment érte a pomázi tesója a Keleti pályaudvarra és nála aludt. Összejárnak rendszeresen, elég sokat találkozunk. Egyelőre még elég nagy az asztal, hellyel-közzel elférünk, ha nem egyszerre ül le mindenki. Ez majd egy következő kihívás, hogy olyan teret alakítsak ki, amiben a gyarapodó családunk összes tagja együtt tud lenni – mondta.