Az óra katonai pontossággal kezdődött. Hári Szilveszter László tartalékos alezredes már a csengőszó előtt köszöntötte a diákokat, a jelzésre így az első mondatok is elhangozhattak. A Magyar Honvédség fegyvereit mutatta be interaktív táblán a diákoknak, kiemelve mindegyik típus előnyét és hátrányát. Beszélt az új, magyar fejlesztésű és gyártású, egyelőre még csak prototípus fázisban lévő fegyvercsaládról is, amelyet egyébként Csongrádon készítenek 3D nyomtatásos technológiával.

Ez nem kiképzés, arra ott van a honvédség. A tantárgy óráin átadott ismeretek célja, hogy érezzétek a felelősséget, hogy ezek fegyverek, nem játékszerek. Ez azért is fontos, mert Magyarországon a lakosság kezében rengeteg vadász, riasztó és önvédelmi fegyver van

– magyarázta a diákoknak Hári Szilveszter László, aki azt is elárulta, a második félévben azok, akiknek ezt a szülei megengedik, Hódmezővásárhelyen lőgyakorlaton vehetnek majd részt.

Belelapoztunk egyébként a tankönyvbe, hogy lássuk, összességében mit oktatnak ezen tárgy kapcsán. Van szó benne a katonaságot érintő jogrendről, a honvédelem rendszeréről, röppályákról, van egy kis történelmi áttekintés, a tananyag nagy része azonban inkább gyakorlatias jellegű: többek között elsősegélynyújtás, térképolvasás, menedékkészítés és tűzrakás is szerepel a témák között, amelyekkel az iskolapadban ülő fiatalok ismereteit bővítik.

A Szegedi Eötvös József Gimnázium és Általános Iskolában egyébként két katona oktat a programnak köszönhetően, ők teljes munkaidőben az iskola és a tanulók rendelkezésére állnak.

Bár a Magyar Honvédség állományába tartoznak, oktatóként az iskola életében vesznek részt. Az órák megtartása mellett felügyelnek, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt, sőt a nálunk már évek óta futó délutáni sportlövészet szakkörbe is bekapcsolódnak

– sorolta Gera Tibor főigazgató, miben segítik az intézményt az egyenruhás tanárok.

A főigazgató lapunknak elmondta, mind a négy osztályban a szülők és a diákok is jól fogadták, hogy a szabadon felhasználható heti 1 órát a honvédelem tantárgynak szentelik.

Minden évben voltak diákjaink, akik ilyen pályára készültek, eddig azonban sokat nem tudtunk nekik mondani arról, mi vár ott rájuk. Így a továbbtanulás szempontjából is hasznos, hogy bekerültünk a kísérleti programba

– tette hozzá.

Az általunk megkérdezett diákok szintén érdekesnek találják a tantárgyat.

Bár kicsit pasis téma és nem is lennék katona, azért sok hasznos dolgot tanítanak

– mondta Feczkó Tamara. Osztálytársa, Mizsur Marcell szintén pozitívan nyilatkozott.

Legalább kicsit belelátunk ebbe a világba. Sokkal jobb ezzel kezdeni a reggelt, mint egy matek vagy magyarórával

– mosolygott.