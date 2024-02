Húsz évnyi kutatómunka összegzéseként jelent meg Talmácsi György Hódmezővásárhely sporttörténete című kötete a napokban. A szerző nem másra vállalkozott, minthogy 315 oldalba belesűrít 155 év jelentős helyi eseményeit, mindezt elfogulatlanul. Azt tudta, hogy hiánypótló a könyve, de a rendkívüli érdeklődés őszintén meglepte.

A sportolók értéke

Megpróbáltam nem szurkoló lenni írás közben és papírra vetni a küzdelmesebb pillanatokat, a sikertelenebb időszakokat is, amikor nem a tervek szerint alakultak a sportolói teljesítmények

– nyilatkozta lapunknak Talmácsi György. Azt már a kötet bemutatóján, beszélgetőtársa, Kandó Tamás sportújságíró kérdésére válaszolva hangsúlyozta: voltak sportágak, ahol már a kezdet kezdetén kitűnő válogatott játékosokat adott a város. Ám reméli, kiderül az is, hogy a vásárhelyi színeket képviselő úgymond mezei, egyszerű vásárhelyi sportolók hasonló értéket képviselnek számára, mint akik válogatottban, vagy olimpián versenyeztek.

Szeretném, ha ki lehetne olvasni a sorok közül az irántuk érzett elköteleződést és szeretetet részemről

– hangsúlyozta a szerző.

Fotó: Tábori Szilvia

A város sporttörténete

A mai modern sport az 1800-as évek közepétől eredeztethető: elsősorban Angliából jutott el Magyarországra, Budapestre, majd a vidéki városokba. Az erősödő magyar polgárságnak már több szabadidő, és kikapcsolódási lehetőség jutott. És bár Talmácsi György szerint akkoriban a központi szervek nem kifejezetten szorgalmazták az ilyesmit, 1869-ben hivatalosan mégis megalakult a Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegylet. Később, a II. világháború előtt az atlétika, a vívás és a céllövészet vitte a prímet Vásárhelyen, majd 1945-től jöttek a labdajátékok – női és férfi kézilabda, vízi-, kosárlabda, vagy a labdarúgás.

Fotó: Tábori Szilvia

Napilapokat kutatott

Talmácsi György főként korabeli napilapokat böngészett, sokszor oldalanként, ahogy levéltári és könyvtári anyagokban is rengeteget kutatott. De ami ennél is fontosabb, hogy személyes találkozásokat szervezett azokkal, akikkel még volt lehetősége. Mint mesélte, sajnos az első nagy generáció, az első és második világháború fiatal egykori sportolóival már nem találkozhatott. De még így is rengeteg személyes történet színesíti 155 éven átívelő könyvét. Aki szeretné böngészni a hiánypótló, magánkiadásban megjelent könyvet, az a [email protected] e-mail címen tud rendelni a szerzőtől.