Minden idők egyik legsikeresebb lánycsapatának, a Spice Girls-nek oszlopos tagja, Melanie C. is fellép az idei Deja Vu Fesztiválon, mely június 6-7-8-án lesz a Szegedi Partfürdőn. Melanie Chisholm, azaz Melanie C – vagy Sporty Spice – a világhírű formációval, két év alatt, két egymást követő number one albumot, kilenc világslágerből nyolc number one kislemezt, a legnagyobb példányszámban eladott debütáló kislemezét és a zenetörténet legnagyobb példányszámban eladott lánycsapat albumát adták ki. Öt Brit Awards, négy Billboard Music Awards, három American Music Awards, három MTV Europe Music Awards és egy MTV Video Music Award díjat kaptak. 2000-ben ők lettek a Brit Award for Outstanding Contribution to Music legfiatalabb díjazottjai. Melanie C 1998-ban kezdett szólókarrierbe. Debütáló albuma, a Northern Star világszerte 4 millió példányban kelt el, és az Egyesült Királyságban háromszoros platinalemezes lett; a lemezről két kislemez, a Never Be the Same Again és az I Turn to You is listavezető sláger volt. Nyolc szólóalbummal a háta mögött összesen 41 ezüst-, arany- és platina minősítéssel rendelkezik szólóelőadóként. Melanie C 14 brit listavezető kislemezzel büszkélkedhet, és ő az egyetlen női előadó, aki szólóban, duóban, kvartettben és kvintettben is listavezető volt.