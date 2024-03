A Helytörténeti Füzetek című kiadványsorozat 3. kötetét mutatja be a kiadó Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület március 23-án, szombaton

– tájékoztatta a Délmagyarországot a civil szervezet elnöke, Benke Marcell.

Megtudtuk: a sorozat névadója az a hasonló című füzetsorozat volt, amit annak idején Németi Bálint csanádpalotai amatőr helytörténész írt, mindössze néhány példányban. Az egyesület az ő emléke előtt szeretett volna tisztelegni, folytatva egyúttal félbemaradt munkásságát. Az első kötet az ő munkáit adta közre. A most megjelenő, közel 200 oldalas, fotókat is tartalmazó kötet többek között a helyi templom, illetve 1750-től a település egészségügyi ellátásának történetét, az egykori csanádpalotai malmokat, a régi tanyai életet, a Kelemen László emlékét őrző alapítvány mutatja be, illetve Dér István festőművész emlékét idézi meg.