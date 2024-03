Elindult a nevezés a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra a fesztivál honlapján – tájékoztatott a Belvárosi Mozi közleményében. A fesztivál kiemelt célja idén is, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, illetve munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal filmesek bemutatkozására.

Az operatőrök éves seregszemléjét október 8-a és 12-e között tartják meg, amelyre a szervezők 2022. január 1. után készült nagyjáték-, rövid- és dokumentumfilmek nevezését várják május 31. éjfélig. A fesztivál programjában idén is szerepel a tavaly indított Magyar Operatőrök Hete elnevezésű szekció, amelynek filmjeit a beküldött alkotásokból a zsűri választja ki. A nyertest a HCA díjazza. A fesztiválra műfaji és technikai megkötés nélkül egy alkotó több filmet is nevezhet a szabályzat betartásával, a zsigmondvilmosfilmfeszt.com oldalon elérhető nevezési lap beadásával. A végleges mezőnyt a szakmai előzsűri döntése alapján várhatóan június 17-én hirdetik ki, a kiválasztott alkotásokat, illetve egyéb szakmai és OFF programokat ezúttal is a szegedi Belvárosi Moziban rendezik meg.