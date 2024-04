Szerdán lezajlott a Magyarország Cukormentes Tortája verseny első bírálati köre. A csokoládé és a különleges ízkombinációk domináltak a mostani versenyen, amelyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén 13. alkalommal rendezett meg a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával a budapesti Zila Kávéházban. Több versenyző a klasszikus alapanyagokkal a málnával, meggyel, mandulával, mogyoróval alkotta meg remekművét. De olyan cukrászok is akadtak, akik a rózsavíz, a szarvasgombás só és a tárkony felhasználásával igyekeztek lenyűgözni a zsűrit.

A júniusi döntőbe végül 6 torta jutott be. Minden eddiginél meggyőzőbb Csongrád-Csanád vármegyei sikert hozott ez a megmérettetés: ebben a kategóriában 2024-ben szinte csak vármegyei háziversenyt rendeznek. A hat döntős torta közül ugyanis öt itteni cukrász alkotása, csupán egy hévízi cukrászda tudott még beférni közéjük.

Forrás: Egy Csepp Figyelem Alapítvány / Facebook

A szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház két tortájával is versenyez a Magyarország Cukormentes tortája címért. A Rózsadomb és a Fűszeres Vilmos is Novák Ádám és Csonka László alkotása. Szintén szegedi tortakészítőként küzd a fődíjért a legjobb cukormentes torta címet már kétszer megnyerő Gyuris László. Ő Reisinger Ferenccel ebben az évben az Intuíció nevű alkotással lett döntős a Virág Kézműves Cukrászda színeiben. A makói Papp Cukrászda szintén volt már döntős ebben a versenyben, idén Landori mogyoró nevű tortájuk esélyes a győzelemre, amelyet Papp Dániel alkotott. A hódmezővásárhelyi Marcipán Cukrászda pedig Eperke nevű tortájával került a legjobbak közé, amelyet Horváth Zsófia és Benczur Sándor álmodott meg. A mezőnybe a hévízi Mozart Cukrászat Hajnalka nevű tortája jutott még be.

Forrás: Egy Csepp Figyelem Alapítvány / Facebook

A kiválasztott döntős kreációk mindegyike a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető édesség, amelyet bátran fogyaszthatnak a cukorbetegek és az egészséges életmód hívei is. A torták elkészítéséhez a cukrászok elsősorban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött alapanyaglistáról választhattak. A nyertest, csakúgy, mint a Magyarország Tortája győztesét, júniusban választja ki a zsűri. A két győztes tortát augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és augusztus 20-ától az ország számos cukrászdája árusítja majd.