Akkora sajtot közelről még nem láttunk mint amekkorát a 23. Szegedi Hídivásár egyik standjánál. A vásárt most hétvégén rendezték meg a Belvárosi hídon és a környező utcákban. Ide érkezett sajtjaival egyenesen a Fejér vármegyei Lajoskomáromból Kovács Zsolt, az említett sajt készítője. A sajtmester elmondta, hogy a tavalyi vásáron is itt volt Szegeden. Akkor jó forgalma volt, és idén is ebben bízik. És valószínűleg nem is csalódott, mert gyakorlatilag már a nyitáskor, vagyis szombaton délelőtt hatalmas tömeg volt a szegedi Belvárosi hídon, és napközben a helyzet csak fokozódott.