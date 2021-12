Nyolcadik évadára készül jövő nyáron a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház. A program már összeállt, amelyet sajtótájékoztatón mutattak be tegnap az Aranyszöm Rendezvényházban. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, harmadik éve igyekeznek olyan kínálatot összeállítani, amely egyszerre vonultatja fel a kortárs művészet különlegességét és a hagyományokat.

– Tavaly csaknem 20 ezer nézőt sikerült megszólítanunk és olyan színházi élményt tettünk elérhetővé, ami korábban csak a nagyvárosokra volt jellemző – tette hozzá.

Nógrádi Zoltán polgármester sajtótájékoztatót tartott. Forrás: Török János

Jövőre 2 koncert, 5 musical, 2 operett és 10 lovas előadás lesz látható a fedett lovarda falai között.

A szezon június 11-én a Csongrád-Csanád megyei származású Péter-Szabó Szilvia jubileumi koncertjével indul, amelyet a Vadak ura című családi musical követ.

A tavalyi nagysikerű Tesla alkotóinak új egész estés musicalje különleges jelmezeivel szintén egyedi látványvilágot ígér.

Ezután újra műsorra tűzik a Nikola Tesla – Végtelen energia című musical show-t, amelyben a csaknem 90 négyzetméternyi LED-fal háttérnek köszönhetően 28 jelenet tud megelevenedni.

A mórahalmi színház új partnerként köszöntheti a következő évadban a Monarchia Operettet, amely június végén két produkciót is bemutat a településen.

Az első a Sissi, a magyar királyné című operett, amely Huszka Jenő darabjának felújított változata, a másik pedig egy Kálmán Imre-válogatás, amelyben 40 slágert adnak elő. Júniusban lesz még egy koncert: Geszti Péter Best of Geszti címmel mutatja be az igényes jazztől a stadion repesztő rapslágerekig terjedő életművét.

Június három musicallel zárul a programsor: látható lesz a Robin Hood, a Neoton-slágerekből összeállított Szép nyári nap és az Ég tartja a földet – Erzsébet, a szerelem szentje. Ezt követően indul a lovasszínház 8. évada, amelyben Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház társulata a korábban látott nagysikerű előadások mellett új produkcióként állítja színpadra a Fehérlófia című családi musicalt és az Árpádházi-királyRock című darabot.