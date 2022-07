Nyolc helyszínen 37 csapat, illetve alkotó 32 friss produkciójával várja a körülöttünk zajló történésekre reflektáló programsorozat az innovatív, kortárs színházi szcéna a különleges színházi események rajongóit.

A Thealter Fesztivál fő helyszíne ezúttal is a Régi Zsinagóga lesz, de játszanak még többek közt a Szegedi Nemzeti Színház balett-termében, a Kisszínházban, a Grand Caféban és az újszegedi Ligetben is. Idén is a műfaji sokszínűség jellemzi a fesztivált, a prózai előadások mellett báb- és részvételi színházi darabot, monodrámát és performanszt is kínálnak.

A fesztivál nyitóelőadása a FÜGE Produkció és a MASZK Egyesület koprodukciója, amelyet Kovács Dániel Ambrus állít színpadra. Az elsők között lesz a fesztivál vendége a Gólem Színház, Németh Virág Az utolsó velencei kalmár című drámáját Borgula András rendezte.

Első alkalommal érkezik Szegedre az egri Harlekin Kortárs Bábművész Stúdió. Éry-Kovács András írta és rendezte a Casanova, avagy zuhanás a mindenségbe című, felnőtteknek szóló bábkomédiát. Fotó: Gál Gábor

Díjnyertes előadásokat is láthat a közönség. Látható lesz az inárcsi KB35 Színházi Nevelési Társulat és a Trainingspot Társulat Nálatok is esik? című produkciója, amelynek színészei, Barna Lilla és Boda Tibor alakításukkal elnyerték a Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó Kurucz László-díját, illetve a balassagyarmati 38. Irodalmi és Színjátszó Napok Legjobb színész és Legjobb színésznő díját.

Különleges regényadaptációval érkezik a marosvásárhelyi Yorick Stúdió is. Barabás Olga és Sebestyén Aba a Lázadni veletek akartam című Bódi Attila-regény színpadra adaptálásáért és megrendezéséért idén elnyerte a Kortárs Magyar Dráma-díjat.

Hagyomány, hogy különleges színházi eseményeket is kínál a fesztivál. A működő demokráciát vizsgálja a Káva Kulturális Műhely és a MU Színház Sziget című, felnőttek számára készült részvételi színházi előadása. Emellett szegedi színésznők közreműködésével rendezik meg a KuglerArt Szalon Kék-sárga – Speciális színházi művelet című jótékonysági felolvasóestjét, melynek bevételét az ukrajnai háború menekültjei számára ajánlják fel.