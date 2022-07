Lélektájakként is értelmezhető könyvtájak, anya- és párnakönyvek jelennek meg Pataki Tibor, Munkácsy-díjas képzőművész alkotásain, amelyekből Saját Könyvtár címmel csütörtökön nyílt kiállítás a szegedi SZAB székházban.

A könyvek jelentésüket tekintve sokkal mélyebbek, mint a szimbólumok többsége. Erősen kapcsolhatók az emberhez, és azon a módon, ahogy én használom, az emberi kapcsolatokhoz. A legtöbb munkám lényege az, hogy két könyv, az két történet. Ha azokat laponként összerakom, akkor a történetek úgy fonódnak össze, mint egy találkozás. Mindkét félnek megmarad a saját története, de ami összekapcsolódik, az közös történetté válik. Közben kialakulnak ürességek, feszültségek, de tökéletes összeilleszkedések is – mondta el lapunknak az alkotó, akinek munkái között megtalálhatók a férfi-nő, az anya-gyermek, az ember és természet kapcsolódását szimbolizáló alkotások is. Utóbbi, A könyvlapokkal pótolt fatörzsmetszetek külön sorozatot is kaptak a kiállítótérben.

A könyvek az emberiség történetét őrzik, ahogyan az évgyűrűk a fák történetét. Ha elmetszem, látszik az egész élete – magyarázta Pataki Tibor.