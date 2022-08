Lázas munka folyik már több mint egy hete az Ásotthalmi Művelődési Ház nagytermében. Egy kiállítás képeit helyezik el nagy műgonddal a falakon. Még szögeket kell beverni a falba és a létra is készenlétben áll. A ma kezdődő hétvégi falunapra festőinek tárlatával készül Ásotthalom. A napokban több alkotóval is találkoztunk. Papp Renáta polgármester elmondta, tizenkilenc alkotó képeit lehet megtekinteni, köztük néhány különlegességet és érdekességet is. Itt vannak például a szegedi rajztanár Boros Emese alkotásai. Nagymamája volt ásotthalmi, akinek egy 1935-ben készült rajzát is kiállítják.

Megtalálhatók a falon Zsirosné Kiss Erzsébet, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusának képei, aki arról híres, hogy egy igazi művészcsalád tagja. Három éve, 2019-ben írtunk Erzsébetről és a családjáról, amikor a család festményeiből, rajzaiból és alkotásaiból kiállítás is nyílt a helyi művelődési házban. Az öttagú Zsiros család tagjai kikapcsolódásként festenek, rajzolnak vagy verset írnak, kihez mi áll közelebb.

Csanádi Hajnalka festőművész, képzőművész tanár első alkalommal mutatkozik be a falujában, Ásotthalmon a pénteken megnyíló, a település festőit bemutató tárlaton. Fotó: Karnok Csaba

Szerencsés-Fekete Rita két éve fest, amatőr, autodidakta módon tanuló festőnek tartja magát.

– Mindig is érdekelt a festészet, 2020. első felében részt vettem Ásotthalmon két festőfoglalkozáson, ami sajnos később a járvány miatt megszűnt. Ezek után saját magamtól kezdtem el a festészettel foglalkozni – mondta a fiatal alkotó.

A felső sarokban a Napsugár festőszakkör tagjainak munkái kaptak helyet. Az alkotók a Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon Ásotthalmi részlegének lakói, akik terápiás céllal alkotnak és rendkívül élvezik a munkát. A festőszakkör februárban alakult hat fővel, létszámuk mára nyolcra emelkedett.

A kiállítást pénteken 15.30-kor a Falunap és Kenyéráldás Ünnepség részeként Papp Renáta polgármester nyitja meg, aki délelőtt az új ásotthalmi képviselő-testület első ülésén teszi le polgármesteri esküjét.

A legfiatalabb alkotó

Az Ásotthalom festőit bemutató tárlat legfiatalabb alkotója a nyolcéves Mészáros Nóra, aki édesanyjával együtt fest és alkotásaik is együtt kerülnek ki a falra. Nóra pónit és madarakat festett a falunapi kiállításra.