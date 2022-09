A szegedi Városházán nyílt napot szerveznek, valamint történelmi, építészeti, irodalmi sétákkal és ingyenes tárlatvezetésekkel is várják az érdeklődőket a megyeszékhelyen és Csongrád-Csanád megyében hétvégén, a Kulturális örökség napjain - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A programok Szegeden már pénteken elkezdődnek. Este héttől a Somogyi könyvtártól egy hangulatos, várostörténeti séta indul, ahol a kivilágított Szeged érdekességeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.

A programsorozaton vasárnap délelőtt tíztől nyílt napot szerveznek a szegedi Városházán, ahol megtekinthető lesz például a díszterem, az úgynevezett Sóhajok hídja, valamint lehetőség nyílik felmenni a toronyba is. Az idegenvezetéssel kísért bemutatók félóránként indulnak délután fél ötig. A városházát a szegedi árvíz után Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint építették át 1883-ban. A historizáló - főként neobarokk - stílusú épület formavilágán felfedezhetők az építészpárosra később jellemző magyaros motívumok.

Klebelsberg Kunó a szegedi Dóm tér megálmodásával méltó otthont akart teremteni az Erdélyből Trianon után oda menekült püspökségnek és egyetemnek. Szombaton délután három órától az érdeklődők megismerkedhetnek a Dóm tér történetével, a Nemzeti emlékcsarnok szobraival és a tér legnépszerűbb eseményének, a Szegedi Szabadtéri Játékoknak a múltjával is.

Mórahalmon az Ezer Év Parkjában a Petőfi és kora című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők vasárnap délelőtt tizenegy, délután pedig három órától, ingyenes tárlatvezetéssel. Makón szombaton délután kettőtől József Attilához kötődő örökségeink megtekintése céljából szervezett kerékpártúrára hívják a látogatókat.

Az országos programsorozathoz a kiemelt eseményeken kívül számos könyvtár, színház, tájház és egyéb kulturális intézmény is csatlakozott, ahol a látogatók szintén betekintést nyerhetnek kulturális örökségünkbe.

A Csongrád-Csanád megyei eseményekkel kapcsolatos további részletek, a programokon való részvételi tudnivalók az oroksegnapok.gov.hu/programok oldalon tekinthetők meg.