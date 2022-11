Meghirdette jövő évi műsorát a Szegedi Szabadtéri Játékok. Barnák László főigazgató elöljáróban elmondta, 2023 nyarán zenés előadások színes palettájával várják a nézőket. Az első előadás az opera és operett kedvelőinek szól majd: július 7-én a szabadtéri saját gálája nyitja meg az évadot Holdvilágos éjszakán címmel. Ezt követően a kecskeméti Katona József Színház előadásában, Szente Vajk rendezésében tér vissza több mint tíz év után ismét Szeged csillagtetős színpadára az Elisabeth című musical, melyet 3 estén keresztül játszanak július 14. és 16. között. Július 21-én tartják meg az immár hagyományos ajándékkoncertet, majd a hónap utolsó napjaiban ismét látható lesz az idei évad sikerdarabja, a Chicago című musical. Augusztusban új magyar zenés ősbemutatót kínálnak a közönségnek: Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István Ezeregy éjszaka című worldmusical-jét augusztus 11. és 20. között öt alkalommal játszák majd sztárszereposztással.

Az újszegedi szabadtéri színpad színházi előadásait a következő év elején hirdetik meg, de a koncertkínálatból már most lehet válogatni. Érkezik Zorán, Demjén Ferenc, Palya Bea és Al di Meola, illetve lesz Omega emlékkoncert is többek közt Király Lindával, Szabó Győzővel és Feke Pállal. Mindezek mellett Kispál és a Lovasi is színpadra lép közösen és Zenére fel címmel egy rendkívül színes est is látható lesz, ahol a 100 tagú cigányzenekar szólistái mellett Dolhai Attila, Oszvald Marika és Fischl Mónika is színpadra lép.

A jegyértékesítés a program meghirdetésével egyidőben elkezdődött.