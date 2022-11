Alig ocsúdtak fel a pandémia kihívásaiból a kulturális intézmények, újabb emberpróbáló időszak kezdődött életükben. Immár biztos, hogy a megnövekedett rezsiárak miatt a Szegedi Nemzeti Színház és a REÖK is zárva tart jövő év elején. Barnák László főigazgatónál érdeklődtünk, hogyan alakul ennek fényében az évad.

Az október 21-ei közgyűlésen megszületett a határozat, amely szerint más kulturális intézményekkel együtt január 1-től a Szegedi Nemzeti Színház nagyszínháza és a REÖK március 3-ig, a kisszínház február 15-ig zárva tart. Barnák László főigazgató elmondta, számított a korlátozásra.

– Látva, hogy a többi városban milyen intézkedések történtek a megemelkedett rezsiárak miatt, prognosztizálható volt a nyitva tartás korlátozása. A gázköltség nálunk kilencszeresére nőtt, az árammal kapcsolatos eredményre még várunk. A fenntartó részéről érthető volt ez az intézkedés, hiszen biztosítaniuk kell a közösségi közlekedést, a közvilágítást, a gyermekjóléti és szociális intézmények működését is – mondta a főigazgató.

Október elsejétől már életbe léptek önkorlátozó intézkedések a színházi intézményekben, például a hétfői napokon teljesen zárva tartanak. Ez alól csak a főpróba hetek képeznek kivételt, de akkor is nélkülözik a hatásvilágítást, és rövidített próbákat tartanak. Javában zajlik az Egy csók és más semmi operett és az Élve megégetve színmű próbafolyamata, és hamarosan kezdődik a Denevér operetté is.

– Hála Istennek esténként szinte telt ház van, amit tudomásom szerint sajnos nem minden színház mondhat el magáról. A közönségünk érdeklődő és támogató, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az októberi bevétel például annyira jól alakult, hogy az eddig halasztott cafeteria-juttatásokat ki tudjuk fizetni dolgozóinknak – mondta Barnák László.

Azzal folytatta, hogy a következő időszakot leginkább a közös működtetési megállapodás határozza majd meg, amelyet az önkormányzat mint fenntartó és az állam mint társműködtető vitat meg. Ettől függ, hogy januártól mekkora összeggel gazdálkodhat a Szegedi Nemzeti Színház, amely csaknem 300 munkavállalót foglalkoztat.

A jövő év eleji zárva tartás még a pandémia időszakánál is nagyobb kihívások elé állítja a társulatot, hiszen a járvány miatti kényszerszünet alatt legalább próbálni tudtak az intézményben. Fűtés és világítás híján azonban ez lehetetlen. Ám ahogyan a koronavírus-járvány alatt, úgy most sem a kétségbeesés a színház reakciója. Gőzerővel dolgoznak az új akcióterven.

– Több céggel is felvettük a kapcsolatot, akik már korábban is támogatták a színházat. Helyszíneket tudnak majd számunkra biztosítani ahhoz, hogy próbálhassunk – közölte a főigazgató. Mindemellett most készülnek az 1984 és a Mária országa darabok e-színházi felvételei, amelyeket a zárva tartás időszakában kínálnak majd a közönségnek.

A Hegedűs a háztetőn musical bemutatója immár biztosan csúszik, de arra készülnek, hogy márciusban megtarthatják a premiert. Az is felmerült már a lehetőségek között, hogy kitolódik majd az évad, így nemzeti színházként eleget tehetnek az előírt kötelezettségeknek. Ez azonban további kérdéseket vet fel, hiszen ha május végét követően tovább játszanak, kis idő múlva el kell majd kezdeni hűteni, ami szintén jelentős költség.

A REÖK kapcsán Barnák László elmondta, Stefanovits Péter Munkácsy-díjas grafikusművész életmű-kiállítása december elejéig látogatható. Azt is kiemelte, az adventi időszakban nyitva tart majd a jegyiroda, ahol akkor már a Szegedi Szabadtéri Játékok következő évadának programjaira vásárolhatnak jegyet az érdeklődők.