A 80-as, 90-es és korai 2000-es évek bulihangulatát felidéző időutazás első nevei is megérkeztek: jön örökzöld slágereivel az angol fiúbanda, a Blue, a 2009-es MTV Music Awardson nagyot arató énekesnő, Inna, a “Bongo Song”-gal kedvenccé vált Safri Duo valamint itt lesz Németország egyik legsikeresebb DJ/Producer csapatának DJ produkciója, DJ SASH!.

Idén 10. alkalommal szállhatunk be a legnagyobb hazai zenei időgépbe, mely visszarepít minket a 2000-es és azt megelőző pár évtizedbe, megidézve a kor legjobb bulijait. A tavaly is végig teltházas szegedi DÉJÀ VU fesztivál rendre hozza el nekünk a legnagyobb nemzetközi retrosztárokat és természetesen felsorakoztatja azokat a hazai előadókat is, kiknek zenéire oly sokan buliztak annak idején, és azóta is a házibulik állandó visszatérői. A 2023-ra tervezett majd egy tucat nemzetközi sztárból egyelőre négy már biztos. Itt lesz például a Blue nevű angol fiúbanda, akik olyan sztárokkal dolgoztak együtt, mint Stevie Wonder vagy Elton John. Utóbbival a Sorry Seems To Be The Hardest Word című dal kollaborációjával vonultak be az összebújós házibulik világába. A csapat nevéhez persze számtalan egyéb örökzöld sláger is köthető, így például az All Rise, a One Love vagy a Curtain Falls.