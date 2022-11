Bánkuti András válogatásában olyan ikonikus, sőt sokszor világhírűvé vált fotókat nézhettek meg a résztvevők, melyek elsősorban azért különlegesek, mert a kor technikájához képest bravúrosan örökítenek meg pillanatokat. A 80-as években például, amikor még minden exponálás előtt fel kellett húzni a gépet és nem volt autofókusz sem, nagy szó volt, hogy sikerült megörökíteni egy bokszmeccsen azt a ritka jelenetet, amikor a versenyzők kiestek a ringből. De az a pillanat is csak egyetlen magyar fotósnak volt meg, amikor Margater Thatcher-nek a Vásárcsarnokban kezet csókoltak, vagy amikor Kádár János, leszállva a vonatról a feleségével meghitten beszélgetett a peronon.

A legjobb felvételeket bemutató válogatásba sok olyan fotó is bekerült, amelyeket ma már a szigorú személyiségi jogvédelmi előírások miatt el sem lehetne készíteni. Árvaházak vagy a mentők mindennapi munkáját bemutató sorozattal a mai fotográfusok már aligha tudnának nevezni erre a rangos versenyre. A jó pillanatokat azonban most is meg lehet ragadni. Bánkuti András azt tanácsolta ennek érdekében a jelenlévőknek, legyenek ott mindig hamarabb és maradjanak tovább az eseményeken és járják alaposan körül a témát.

A 40. Magyar Sajtófotó Kiállítás január elejéig vendégeskedik városunkban, a Klauzál téri ingyenes tárlaton a tavalyi év legjobb felvételeit lehet megtekinteni.