A Jelenkor folyóirat januári számában teljes terjedelmében leközölte egy szegedi fiatalember, Darvasi Áron színdarabját. Mint írják, a lap ritkán ad közre drámát, és ilyenkor mindig erős ajánlatnak szánja a közlést. Nincs ez máshogy ezzel az „abszurd népszínművel”, a Sündisznótánccal sem.

A szegedi származású fiatal művészt az ország az X-Faktorban feltűnt Kultúrkör zenekarból ismerhette meg, majd a Hotel Margaret című sorozat egyik szereplőjeként láthattuk a képernyőn. Eredeti szakmája szerint színész, de mint mondta, kőszínházban szinte már el is felejtette, milyen játszani.

– Több mint 2 éve nem volt színházi feladatom, rendezőként sem tudtam még megtalálni a helyemet. Most úgy érzem, az írás az, ami a legjobban melengeti a szívemet – beszélt arról, hogyan fordult ebbe az irányba, melyen egy pályázat indította el.

– Az Örkény Drámaíró Ösztöndíjra fiataloknak van lehetőségük pályázni. Egy vázlatot kell beadni a készülő darabjukról, ha pedig a zsűri lát benne fantáziát, ösztöndíjat adnak a befejezéséhez. Ezt nyertem el én is – mesélte Darvasi Áron. Mentorként Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturgot kapta maga mellé. Örkény István özvegye egy éven keresztül segítette, hogy befejezze a Sündisznótáncot, melyből szeptemberben, a Magyar Dráma Napján egy felolvasó színházat is szerveztek a Bajor Gizi Múzeumban.

Fotós: DM

– Nagyon jó színészeket sikerült megnyernem hozzá: részt vett benne Nagy Zsolt, Rezes Judit, Schmied Zoltán is. Sőt, az édesapámat (Darvasi László író – a szerk.) is belerángattam egy sérült öreg alakításának erejéig, mert ő is szépen tud felolvasni – mesélte.

A színdarab két sajtkészítő családról szól. Az egyik család tagja elgázolja a másik család kislányát, a börtönévek letelte után pedig visszatér a faluba.

– A mű arról szól, hogyan fogadják, van-e megbocsájtás és mi a helyzet a bűnnel és bűnhődéssel – mesélte a szerző, aki egy évig készítette művét.

– Én a lassú írók közé tartozok. Megírok egy jelenetet és aztán hetekig elteszem, mert csak bizonyos idő távlatából lehet szerintem észrevenni a hibákat – magyarázta. És bár állítása szerint soha nem fogja azt mondani, hogy teljesen elkészült, már komoly tervei vannak vele.

– A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 1,6 millió forintot nyertem. Ez magyar színdarabok ősbemutatóját támogatta. Így most színházat keresek, ahol a leírtak valósággá válhatnak és ahol megrendezhetem a Sündisznótáncot. Több teátrumvezetőnek is elküldtem, így remélem, hogy mivel nemcsak ötletet, hanem pénzt is hozok, hamarosan a nézők is megismerhetik ezt a történetet – mondta. Az írással pedig nem állt le, jövőre ismét pályázik egy másik ötletével. Az első felvonás már elkészült, azt adja majd be az ösztöndíjas programra.

– De nem az egy évnyi támogatás miatt, hanem mert így motiváltabb vagyok az írásra – tette hozzá.