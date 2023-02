Hány koronába került a helyjegy 1917-ben a Szegedi Nemzeti Színházban? Mikor és melyik darabban vendégszerepelt Jávor Pál a napfény városában? Milyen szerelmes filmeket tűzött műsorára a Korzó vagy a Széchenyi filmszínház az 1930-as években? – ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a Somogyi-könyvtár Rókusi Fiókkönyvtárában nyílt kamarakiállítás látogatói. A Múltidéző a boldogító igenek mentén című plakáttárlattal a Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódott az intézmény, a kiállítás anyagát Kukkonka Judit helyismereti könyvtáros állította össze.

– Több mint 5000 szegedi színházi plakátunk és körülbelül 100 moziplakátunk elérhető digitális könyvtárunkban, bárki szabadon böngészheti ezeket. A tárlaton a házasság, a szerelem és az esküvő témájához kapcsolódó plakátmásolatokat állítottunk ki. Egészen 1883-ig nyúltunk vissza, Az utolsó szerelem című előadás plakátkjáig, amelynek érdekessége, hogy Dóczi Lajos vígjátékát az újjáépített Szegedet megtekintő I. Ferenc József osztrák császár és magyar király előtt mutatták be. A színészeknek mindössze egy hetük volt az előadás betanulására – mondta el Kukkonka Judit, aki minden kiállított plakáthoz, színházi és mozielőadáshoz rövid leírást is készített.

– Az előadásokról, azok történetéről és az íróról is olvashatnak a látogatók információkat. Például a Szerelemből nősültem című filmről megtudhatják, hogy sokáig elveszettnek hitték a filmet, Amerikából sikerült megvásárolni egy kópiát. A plakátok mellé könyvajánlásokat is elhelyeztünk például Schillertől vagy Csehovtól. Továbbá egy külön vitrinben csokorba gyűjtöttük a témába vágó, legfrissebb szépirodalmi, romantikus és tanácsadó köteteket is – részletezte a helyismereti könyvtáros.

A tárlat március elejéig megtekinthető.