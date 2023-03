Szeged. Az idei évre is meghirdette a Magyar Tudományos Akadémia a gyermeket nevelő kutatók tudományos pályafutásának támogatását célzó pályázatát, amelyre két kategóriában lehetett jelentkezni. Az 1. kategóriában az MTA doktora értekezés megírásának támogatására, míg a 2. kategóriában a tudományos eredmények publikálásának támogatására lehetett pályázatot benyújtani. A mostani felhívásra beküldött 73 pályamunkából 43 nyert el támogatást a 65 millió forintos keretösszegből, 11 pályázat az 1. kategóriában és 32 a 2. kategóriában. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai is sikerrel pályáztak az MTA támogatására. Az 1. és a 2. kategóriában is két-két kutató adott be nyertes pályázatot: Veszelka Szilvia, Wilhelm Imola Mária, Fazakas Csilla Tünde és Kozma-Bognárné Hajdu Anita.