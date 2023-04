– Az élet úgy hozta, hogy volt egy kisebb kihagyás a zenekar életében, a szilveszteri volt az utolsó nagy, közös bulink. Jó érzés, hogy gondoltak ránk a városnapokon, és nekünk is jó érzés, hogy szülővárosunkban léphetünk fel és találkozhatunk a barátainkkal – mondta el Fekete-Kováts Zoltán, a zenekar vezetője.

Fotó: Janó Miklós

A Just Showband tagjai már lázasan készülnek a fellépésre, a „főpróbát” pedig egy jótékonysági rendezvényen tartották meg: a szentesi zenekar nemrég Paul Fox, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövetének partiján játszott, ahol az UNICEF-en keresztül a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak javára gyűjtöttek.

Az igazi öröm azonban az április 30-ai szentesi fellépés lesz számukra, hiszen ezer szállal kötődnek a városhoz, amelyhez Lehet, hogy már rég volt címmel egy „szerelmes levelet” is írtak.

– Az elmúlt évek, évtizedek azt bizonyítják, hogy akármerre járunk a világban, ide időről időre mindig visszatérünk. Ez a város mágnesként húzza vissza magához az innen elszakadt embereket, és ez egy nagyon jó dolog. El lehet elmélkedni egy régi szerelmen, egy sétán a Kurca-parton vagy egy hajnali lángosozáson egy hosszú éjszaka után. Nagyon fontos számunkra ez a város – beszélt szentesi kötődésükről a zenekar vezetője.

Az együttesnél a városnapok után sem áll meg az élet, több település is hívja őket hasonló rendezvényekre, augusztusban pedig a PET Kupa jótékonysági záróbuliján lépnek fel. Fekete-Kováts Zoltán kiemelte, az egész csapat számára nagyon fontos ez a kezdeményezés, fontos számukra a fenntarthatóság, a környezetvédelem, ezért is vállalták el örömmel ezt a fellépést.

A jövőben pedig, akármit is hoz a sor, továbbra is arra törekednek, hogy együtt zenélhessenek.

– Az elmúlt fél év mutatta meg, hogy nehéz mindannyiunk számára, ha nem találkozunk. Mint mindenhol, nálunk is megvannak a magaslatok és a mélységek is, de ha esik, ha fúj, mi együtt maradunk. Ez a zenekar nem egy projekt, ahol a tagok lecserélhető alkatrészek. A köztünk lévő kötelék a barátságon is túlmutat, olyanok vagyunk, mint egy nagy család – összegzett Fekete-Kováts Zoltán.